Şenol Güneş: ‘Sahada cevap vereceğiz’ – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Şenol Güneş: ‘Sahada cevap vereceğiz’

Şenol Güneş: ‘Sahada cevap vereceğiz’

A , İzlanda maçı öncesi net konuştu: Ortada yaşanan bir saygısızlık var. Biz cevabımızı güzel bir futbolla sahada vereceğiz.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi net mesajlar verdi. Havaalanında yaşananlarla ilgili fazla yorum yapmayan tecrübeli hoca, "Ortada bir saygısızlık var. Ancak biz cevabımızı sahada vereceğiz. Güzel bir sinerjimiz var. Tek yürek olmuş durumdayız. karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. O zaferin daha anlamlı hale gelmesi için İzlanda'yı da yenmek istiyoruz. Bu maçı da kazanmamız halinde 2020 Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli bir avantajı elimize geçireceğiz" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de belirttiğimiz gibi gruptaki rakibimiz İzlanda. Onları yenmemiz daha önemli. Daha önce bu deplasmanda hiç galibiyet sevinci yaşayamadık. Fransa galibiyetiyle bir ilki gerçekleştirdiğimiz gibi İzlanda'ya karşı da bir ilke imza atmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve inancımız var."
  1. 11.6.2019
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