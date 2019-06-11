Rakiplerin kabusu olduk – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Rakiplerin kabusu olduk

Rakiplerin kabusu olduk

Lucescu'nun ardından 'in teknik direktörlüğe getirildiği , rakiplerinin kabusu oldu. 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere üst üste 5 maçını kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, filelere de gol yağdırdı.

Lucescu'nun ardından 'in teknik direktörlüğe getirildiği , rakiplerinin kabusu oldu. 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere üst üste 5 maçını kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, filelere de gol yağdırdı. Bu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandıran , kalesinde ise 1 gol gördü.
  1. 11.6.2019
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