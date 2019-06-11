Osmanlı tokadını vurun! – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Osmanlı tokadını vurun!

Osmanlı tokadını vurun!

Bu maç sıradan bir değil. Artık bu kapışmanın anlamı çok büyük.

Bu maç sıradan bir değil. Artık bu kapışmanın anlamı çok büyük. Kafilemizi hava alanında saatlerce bekleten, millilerimizin bavullarını, çantalarını defalarca didik didik arayan, kaptanımızın yüzüne fırça uzatılmasına seyirci kalan terbiyesizlere hadlerini bildirmek şart oldu. EURO 2020 elemelerinde 3'te 3 yaparak liderliği ele geçiren milli takımımızın, bu gece İzlanda'yı kendi seyircisi önünde çimlere gömeceğine yürekten inanıyoruz. Haydi kahramanlar! Gün bu gündür! Gerekeni yapın, şunlara derslerini verin. 80 milyonun yüreğini soğutun.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE MORAL VE DESTEK
Başkan , İzlanda'da yaşananları duyunca Başkanı 'i arayarak, " hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" dedi.

  1. 11.6.2019
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