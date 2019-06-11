Milliler son provayı yaptı – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Milliler son provayı yaptı

Milliler son provayı yaptı

Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda ile oynanacak kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. yönetiminde maçın oynanacağı 'nda çalışan A , basına kapalı olan bölümde karşılaşma öncesi son taktik provayı gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda ile oynanacak kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. yönetiminde maçın oynanacağı 'nda çalışan A , basına kapalı olan bölümde karşılaşma öncesi son taktik provayı gerçekleştirdi.
  1. 11.6.2019
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