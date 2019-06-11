Kral Burak’tan fırça esprisi

Milli Takımımızın, İzlanda'da maruz kaldığı skandal sonrası Burak Yılmaz'dan esprili bir Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Kim olduğu bilinmeyen haddini bilmeyen bir şahıs Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında mikrofon yerine fırça uzatmış, bu görüntü gündeme bomba gibi düşmüştü. Burak, kamp yapılan otelde Emre'yle paylaştığı fotoğrafta, "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu yazdı.