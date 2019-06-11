Kral Burak’tan fırça esprisi – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Kral Burak’tan fırça esprisi

Kral Burak’tan fırça esprisi

, İzlanda'da maruz kaldığı skandal sonrası 'dan esprili bir paylaşımı geldi. Kim olduğu bilinmeyen haddini bilmeyen bir şahıs Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında mikrofon yerine fırça uzatmış, bu görüntü gündeme bomba gibi düşmüştü.

, İzlanda'da maruz kaldığı skandal sonrası 'dan esprili bir paylaşımı geldi. Kim olduğu bilinmeyen haddini bilmeyen bir şahıs Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında mikrofon yerine fırça uzatmış, bu görüntü gündeme bomba gibi düşmüştü. Burak, kamp yapılan otelde Emre'yle paylaştığı fotoğrafta, "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu yazdı.

  1. 11.6.2019
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