İzlanda’ya iki nota – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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’ya iki nota

İzlanda’ya iki nota

,? 'ya havaalanındaki olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden iki nota birden verdi.

, 'ya havaalanındaki olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden iki nota birden verdi. Türkiye, Oslo tarafından İzlanda'ya durumu kınayan nota vermesinin ardından bu ülkeyi Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınadı. İzlanda'nın Türkiye'ye akredite Kopenhag'daki Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunuldu ve yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiale yol açtığı belirtilerek, bu tutumun protesto edildiği, şiddetle kınandığı, konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı.
  1. 11.6.2019
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