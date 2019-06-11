İzlandalı bakan saçmaladı
İzlanda hadsizliklerine hız kesmeden devam ediyor. İzlanda Maliye ve Ekonomi Bakanı Bjarni Benediktsson, "Elinde mikrofon yerine fırça tutarak röportaj yapmaya çalışan bir adam görmek biraz komik ama bu hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir" derken, bakanın bu açıklaması büyük bir tepki çekti.
- 11.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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