İzlandalı bakan saçmaladı – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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İzlandalı bakan saçmaladı

İzlandalı bakan saçmaladı

İzlanda hadsizliklerine hız kesmeden devam ediyor. ve , "Elinde mikrofon yerine fırça tutarak röportaj yapmaya çalışan bir adam görmek biraz komik ama bu hakaret değil. zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir" derken, bakanın bu açıklaması büyük bir tepki çekti.

İzlanda hadsizliklerine hız kesmeden devam ediyor. ve , "Elinde mikrofon yerine fırça tutarak röportaj yapmaya çalışan bir adam görmek biraz komik ama bu hakaret değil. zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir" derken, bakanın bu açıklaması büyük bir tepki çekti.
  1. 11.6.2019
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