Irkçılığa giden bir olay – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Irkçılığa giden bir olay

Irkçılığa giden bir olay

Irkçılığa giden bir olay

Başkanı , “’ye yapılan basit bir hareket değil, siyasi bir hareket olduğunu gördük. Irkçılığa giden bir olay. Büyük ile bunu karşılayacağız ve karşılığını vereceğiz” dedi.

Başkanı ile TFF Başkanvekili ve Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı , İzlanda'da yaşanan skandala yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, "Biz, ülkemize gelen herkesi düzgün bir şekilde karşılıyoruz ama biz bugün bunu göremedik. Bütün Türkiye de haklı olarak tepki gösterdi. UEFA şartlarına göre de böyle olmaması gerekiyordu. Sayın Başkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Sayın Spor Bakanımız bizi aradı ve gerekli tepkiyi koyacaklarını belirtti. Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim" dedi. 'ye yapılan hareketin basit bir hareket olmadığını vurgulayan Nihat Özdemir, "Maalesef bu yapılan basit bir hareket değil, siyasi bir hareket olduğunu gördük. Irkçılığa giden bir olay. Büyükelçiliğimiz de bu yönde bizi ilgilendirdi. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir ile bunu karşılayacağız ve karşılığını vereceğiz. Buradaki bütün olayları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz. Yardımcı da UEFA'nın bu konudan çok rahatsız olduğunu belirterek, "Araştıracaklarını söylediler. Maçtan sonra geniş raporumuzu UEFA'ya ileteceğiz. İzlanda Federasyonu ile iyi bir ilişkimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık. Gunnarson'un söylediklerine şaşırdık. Biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı beklemiyorduk. 'da da aynı uygulamanın olduğu yönündeki iddialar, çok yanlış bir bilgi, hiç alakası yok. Biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı hiç beklemiyorduk, Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN İZLANDA ÇIKARMASI

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla bir heyetle beraber İzlanda'ya gitti. Ay-Yıldızlı kafilenin maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, bugünkü maçta 'ı yalnız bırakmayacak.
  1. 11.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Irkçılığa giden bir olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN