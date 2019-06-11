Irkçılığa giden bir olay
TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Emre’ye yapılan basit bir hareket değil, siyasi bir hareket olduğunu gördük. Irkçılığa giden bir olay. Büyük protesto ile bunu karşılayacağız ve karşılığını vereceğiz” dedi.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN İZLANDA ÇIKARMASI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla bir heyetle beraber İzlanda'ya gitti. Ay-Yıldızlı kafilenin maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, bugünkü maçta Milli Takımımız'ı yalnız bırakmayacak.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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