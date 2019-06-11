Hadsizlere Konya’dan cevap – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Hadsizlere ’dan cevap

Hadsizlere Konya’dan cevap

İzlanda gazetesi Morgunbladid, 'onaysız' olduğu için ek güvenlik taraması yapıldığını iddia etti.

İzlanda gazetesi Morgunbladid, 'onaysız' olduğu için ek güvenlik taraması yapıldığını iddia etti. da, "Kulübümüz, Avrupa Ligi için Portekiz (2), , , , 'daki havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir" yanıtını verdi.
  1. 11.6.2019
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