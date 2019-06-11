‘Formamı yere koyamazsın!’ – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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‘Formamı yere koyamazsın!’

‘Formamı yere koyamazsın!’

A muhabiri , 'daki rezalete yönelik çarpıcı detaylar verdi.

A muhabiri , 'daki rezalete yönelik çarpıcı detaylar verdi. Gündoğar, "Futbolcuların parfümlerini, kremlerini alıyorlar. Formaları çıkarıyorlar. Emre Belözoğlu forması yere konunca, 'Sen benim formamı nasıl yere koyarsın!' diye çıldırıyor" dedi.
  1. 11.6.2019
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