Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası

Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası

Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası

Emre? Belözoğlu'na 'tuvalet fırçası' olayının aktörü olan şahsın bulunduğu iddiası gündemin ilk sırasını aldı. Facebook sayfasında bir paylaşımda isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı.

'na 'tuvalet fırçası' olayının aktörü olan şahsın bulunduğu iddiası gündemin ilk sırasını aldı. Facebook sayfasında bir paylaşımda isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı. Siamang'ın Facebook sayfasındaki paylaşımlar Türk kullanıcılarının işgaline uğradı! Siamang, gezmek ve koşmak için gittiği İzlanda'dan ülkesine dönerken 'la karşılaştığını ve o hareketi yaptığını iddia etti. Tamamen mizah amacıyla olayı gerçekleştirdiğini, gazeteci taklidi yaptığını ve hakaret amacı taşımadığını ifade etti.
  1. 11.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN