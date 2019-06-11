Fırçacı terbiyesiz Belçikalı iddiası
Emre? Belözoğlu'na 'tuvalet fırçası' olayının aktörü olan şahsın bulunduğu iddiası gündemin ilk sırasını aldı. Facebook sayfasında bir paylaşımda Corentin Siamang isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı.
- 11.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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