İzlanda 2-1 Türkiye | GOLLER – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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2-1 | GOLLER

İzlanda 2-1 Türkiye | GOLLER

A , EURO H Grubu dördüncü maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

A , EURO H Grubu dördüncü maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı İzlanda'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta atılan golleri izlemek için tıklayınız...

GOL | İzlanda 1-0 Türkiye
GOL | İzlanda 2-0 Türkiye
GOL | İzlanda 2-1 Türkiye

  1. 11.06.2019
  2. Güncelleme: 11.06.2019 23:38
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