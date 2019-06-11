Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı İzlanda'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta atılan golleri izlemek için tıklayınız...
- 11.06.2019
- Güncelleme: 11.06.2019 23:38
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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İzlanda - Türkiye | CANLI
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
İzlanda 2-1 Türkiye | GOLLER haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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