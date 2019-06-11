Didier Deschamps'tan skandal sözler!

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da ağırladığı Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası tartışmalar sürüyor.

Andorra maçı için gerçekleştirilen antrenman sonrası basının karşısına geçen teknik direktör Didier Deschmaps, Konya'da Fransa Milli Marşı "La Marseillaise" okunduğu sırasında yaşananları ilginç sözlerle yorumladı. "Kötü bir olay ama bu Fransa Milli Marşı'na has bir şey değil" diyen Fransız çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu oraya giden tüm milli takımların başına gelmiş bir olay. Bir ülkenin milli marşı için asgari bir saygı beklemeye hakkımız var ama sorun değil. Çünkü olan oldu. Umarım bir daha yaşanmaz."

FRANSIZ MUHABİR OLAYIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in maçı takip etmek için Konya'ya gelen muhabiri Bilel Ghazi ise sosyal medyadan bir açıklama yaparak olayın gerçek yüzünü şöyle anlattı;

"Stadyumda milli marş okunduğu sırada küçük bir grup taraftar ıslıkla protestoya başladı ancak çoğunluğu oluşturan diğer grup onları susturmak istedi. Bunun altını çizmek gerekiyor."