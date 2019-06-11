‘Bizi daha da hırslandırır’ – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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‘Bizi daha da hırslandırır’

‘Bizi daha da hırslandırır’

'nin Başkan Adayı da skandala tepki gösterdi. Yıldırım, "Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar." dedi.

'nin Başkan Adayı da skandala tepki gösterdi. Yıldırım, "Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum" dedi.
  1. 11.6.2019
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