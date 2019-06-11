Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'ndan A 'na ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Gençlik ve , H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A 'nı ziyaret etti.

Gençlik ve , H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A 'nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı kafilenin havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından destek için İzlanda'ya giden , kampı ziyaret ederek, millilere moral verdi.

Teknik direktör ve futbolcularla sohbet ederek, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, 'ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği baklavasını da ikram etti.

  1. 11.06.2019
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