A Milli Takım'da iki sakatlık haberi birden!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'yı yenen Milli Takımımız'dan, İzlanda maçı öncesi kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder'in zorlu mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İzlanda'ya konuk olacak A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.
Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlıklar morelleri bozdu.
Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder ve Fransa karşılaşmasında müthiş bir performans sergileyen Mahmut Tekdemir, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Bu akşam ilk 11'de Şenol Güneş'in Mahmut'un yerine Ozan Tufan'a, Cengiz'in yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na şans vermesi bekleniyor.
İşte A Milliler'in Muhtemel İlk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan, Burak
- 11.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 09:41
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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