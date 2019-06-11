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13 Haziran 2019, Perşembe
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A Milli Takım'da iki sakatlık haberi birden!

A Milli Takım'da iki sakatlık haberi birden!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'yı yenen Milli Takımımız'dan, maçı öncesi kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde sertleşme olan 'in zorlu mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'ya konuk olacak A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.

Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlıklar morelleri bozdu.

Sağ üst adalesinde sertleşme olan ve Fransa karşılaşmasında müthiş bir performans sergileyen Mahmut Tekdemir, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Bu akşam ilk 11'de Şenol Güneş'in Mahmut'un yerine Ozan Tufan'a, Cengiz'in yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na şans vermesi bekleniyor.

İşte A Milliler'in Muhtemel İlk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan, Burak

  1. 11.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 09:41
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