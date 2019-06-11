A Milli Takım'da iki sakatlık haberi birden!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İzlanda'ya konuk olacak A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.

Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlıklar morelleri bozdu.

Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder ve Fransa karşılaşmasında müthiş bir performans sergileyen Mahmut Tekdemir, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Bu akşam ilk 11'de Şenol Güneş'in Mahmut'un yerine Ozan Tufan'a, Cengiz'in yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na şans vermesi bekleniyor.

İşte A Milliler'in Muhtemel İlk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan, Burak