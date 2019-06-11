A Milli Takım'da Cengiz Ünder'den kötü haber geldi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'yı yenen Milli Takımımız'dan, İzlanda maçı öncesi kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder'in zorlu mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İzlanda'ya konuk olacak A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.
Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlıklar morelleri bozdu.
Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder ve Fransa karşılaşmasında müthiş bir performans sergileyen Mahmut Tekdemir, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Bu akşam ilk 11'de Şenol Güneş'in Mahmut'un yerine Ozan Tufan'a, Cengiz'in yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na şans vermesi bekleniyor.
İşte A Milliler'in Muhtemel İlk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan, Burak
- 11.06.2019
- Güncelleme: 11.06.2019 18:52
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A Milli Takım'da Cengiz Ünder'den kötü haber geldi
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI ve şifresiz bilgileri, A Milli Takım ilk 11'i (EURO 2020 Eleme maçı)
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
A Milli Takım'da Cengiz Ünder'den kötü haber geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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