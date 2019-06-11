A Milli Takım'da Cengiz Ünder endişesi
EURO 2020 elemeleri grubunda İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda Cengiz Ünder endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun adalesinde çekme olduğu ve durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.
TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım'da bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacak.
- 11.06.2019
- Güncelleme: 11.06.2019 15:22
- A Milli Takım'da Cengiz Ünder endişesi
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metin adam haklı. her zaman yaptığımız şey. bu konuda saygısız bir milletiz.
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Hasan Konya’da ektiğimizi İzlanda’da biçtik. Fransa Milli Marşına ektiğimizi de bize biçtirirler. Zorunuza gitmesin.
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Abdullah Avcı: "Gümbür gümbür Beşiktaş izleteceğiz"
Toplam 3
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eray sangale visca mahmut tekdemir gibi oyuncuları katabilirsek takıma çok iyi olacak ligimizde kaliteli yerli yabancı oyuncu çok
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