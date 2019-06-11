A Milli Takım'da Cengiz Ünder endişesi
11 Haziran 2019, Salı
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A Milli Takım'da endişesi

A Milli Takım'da Cengiz Ünder endişesi

EURO 2020 elemeleri grubunda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun adalesinde çekme olduğu ve durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım'da bu akşam oynanacak maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan 'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacak.

  1. 11.06.2019
  2. Güncelleme: 11.06.2019 15:22
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