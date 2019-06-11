‘3 puandan başkası yalan’ – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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‘3 puandan başkası yalan’

‘3 puandan başkası yalan’

A ’da başarılı orta saha oyuncusu , Teknik Direktör ile birlikte katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

ile birlikte 'ın önemli isimlerinden biri olan , İzlanda'ya gözdağı verdi. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olduk. İzlanda'da da bu seriye devam edeceğiz" dedi.
  1. 11.6.2019
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