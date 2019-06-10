"Türkler daha iyiydi"

Ay-Yıldızlı ekibimizin 2-0 mağlup ettiği Fransa, ülkesine moralsiz döndü. Horozlar'ın yıldız isimleri, özeleştiride bulunurken, Türkiye'nin de hakkı verdi. Paul Pogba, kendi futbollarını oynayamadıklarını belirtip, "En son ne zaman bu kadar kötü oynadık, hatırlamıyorum. Üst seviyede bir maç olacağına hazırlıklıydık. En basit şeyleri dahi yapamadık. Hiç tehlike yaratamadık" dedi. Türkiye savunması karşısında çaresiz kalan Griezmann ise, "Hiç iyi değildik. Kaleyi tutan şutumuz yoktu. Ben de iyi değildim. Yorgunluk bahane olamaz. Türkler bizden daha iyiydi. Taktiksel olarak çalışmalı ve hücuma daha fazla eğilim göstermeliyiz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Beklediğimizden daha iyiydi. Türk taraftarlar takımlarını çok iyi destekledi" ifadelerini kullandı.