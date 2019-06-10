TFF Başkanı Nihat Özdemir: Biz büyük bir aileyiz

TFF'nin çiçeği burnunda başkanı Nihat Özdemir, Fransa maçını Konya Stadı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte takip etti. Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Başkan Özdemir, soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Soyunma odasında coşkuya ortak olan Özdemir, "Biz büyük bir aileyiz. Bunu son dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek bir kez daha gösterdik. Birlikte başardık, birlikte olduğumuz müddetçe başaramayacağımız iş yok" ifadelerini kullandı.

LİDERLİĞİ HAK EDİYORUZ

Futbolcuların gruptan lider çıkacağına inandığını söyleyen Nihat Özdemir, "Türk halkı, lider olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi hak ediyor, bu gururu hep birlikte yaşayalım. İzlanda'yı da inşallah yeneceğiz, bu ülkeyi hep birlikte sevindireceğiz" diye konuştu. Teknik direktör Şenol Güneş'e övgüde bulunan Nihat Özdemir, "Çok değerli bir hoca ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Tebrik ederim hocam" yorumunu yaparken, Güneş'e İzlanda maçı öncesinde de başarı diledi.

HAK HAYRANI MBAPPE!

Mbappe'ye adım attırmayan Hasan Ali Kaldırım'a övgü yağdı. 29'luk sol bek, dünyanın en iyileri arasında gösterilen Mbappe'yi müthiş durdurdu. Maç sonrası, Mbappe'nin çocukluğunda hayranı olduğu ve duvarına posterlerini astığı Cristiano Ronaldo'nun yerine Hasan Ali'nin fotoğrafları monte edilerek espriler yapıldı. Öte yandan maç öncesi Mbappe ve arkadaşlarının Hasan Ali'nin tırnak batması dolayısıyla kendisine özel yaptırdığı kramponları görüp alay ettiği iddia edildi.