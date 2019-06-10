Millilerin zaferi Avrupa'da şu sözlerle konuşuldu: Türk tokadı

Dış basında, Fransızlar, takımlarına ağır eleştirilerde bulunurken, diğer ülkelerden de Türkiye'ye övgü dolu sözler vardı. Fransızlar'ın haber sitesi Foot Mercato, "Türkiye'den Fransa'ya tokat" başlığını kullanıp, "Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti" yazdı. France Football, "Felaket! Mbappe'nin girişimleri sonuç vermedi. Giroud sahada yoktu. Pogba ve Sissoko hayalet gibiydi" dedi.

"FRANSA'YA SÜRPRİZ"

Diğer ülkelerden de öne çıkan yorumlar şöyle: İngiliz Daily Mail: "Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı.", Alman Bild: "Türkiye dünya şampiyonunu şok etti. Türkler, sönük Fransızlara karşı muhteşem bir zafer kazandılar.", Kicker: "Türkiye tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, Şenol Güneş'in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı.', Spiegel Online: "Dünya şampiyonu Türkiye'de kaybetti", İtalyan La Gazzetta dello Sport: "Fransa, Türkiye'de nakavt" İspanyol AS: "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz."

HEZİMETİ İZLEMEDİLER

Konya'dan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransa, ülkesinde izlenmedi. A Milli Takım'ın zaferiyle sona eren karşılaşma ülkede reytinglerde çok geride kaldı. Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı 5.1 milyon izleyicinin takip ettiği açıklanırken, Fransa Kadın Milli Takımı'nın Güney Kore ile oynadığı Dünya Kupası maçı 10.6 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi.

UYUTMAYAN ZAFER!

Fransa karşısında tarih yazan A Milli Futbol Takımımızın kahramanlarını dün uyku tutmadı. Karşılaşmanın ardından kamp yapılan otele dönen ay-yıldızlı ekibimizin sabah saatlerine kadar kendi aralarında karşılaşmayı konuştuğu öğrenildi.

MÜTHİŞ İKİLİ KAAN&MERİH

Güneş'in savunmadaki vazgeçilmezleri Kaan Ayhan ve Merih Demiral, rakip hücumcuların kabusu oldu. Mücadeleden bir an olsun kopmayan bu ikili, savunmanın göbeğindeki uyumuyla da takımın gücüne güç kattı. Kaan savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor.

MARCINIAK'LA İKİNCİ MAÇ

EURO 2020 Grup Elemeleri'nin 4. haftasında oynayacağımız İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek. İzlanda'daki karşılaşmada düdük çalacak olan Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Bu arada Marciniak, daha önce Türkiye'nin tek maçını yönetti. Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile 1-1 kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı.

TARTIŞMASIZ 1 NUMARA

A Milli Takım'ın 1 numarası Mert Günok, EURO 2020 Grup Elemeleri'nin ilk 3 haftasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra eldivenleri giyen tecrübeli file bekçisi, oynadığı üç maçta da rakiplerine geçit vermedi.

ŞİMDİ SIRA ONLARDA

Sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı deviren A Milli Futbol Takımımız, 4'te 4 için İzlanda'ya gitti. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşısında da kadroyu bozmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Fransa karşısındaki 11'le bu zorlu deplasmana çıkacağı öğrenildi.