Milliler İzlanda'da – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Milliler 'da

Milliler İzlanda'da

Grupta 3'te 3 yapan A , sınavı için dün bu ülkeye gitti. 'dan 'nin İzlanda'ya hareket eden ay-yıldızlı ekibimiz, burada da çiçeklerle karşılandı.

Grupta 3'te 3 yapan A , sınavı için dün bu ülkeye gitti. 'dan 'nin İzlanda'ya hareket eden ay-yıldızlı ekibimiz, burada da çiçeklerle karşılandı. Yolculuk boyunca keyifli halleri objektiflere yansıyan milliler, akşam saatlerinde de bir idman yaptı.

  1. 10.6.2019
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