Milliler İzlanda'da

Grupta 3'te 3 yapan A Milli Takım, İzlanda sınavı için dün bu ülkeye gitti. Konya'dan THY'nin özel uçağıyla İzlanda'ya hareket eden ay-yıldızlı ekibimiz, burada da çiçeklerle karşılandı. Yolculuk boyunca keyifli halleri objektiflere yansıyan milliler, akşam saatlerinde de bir idman yaptı.