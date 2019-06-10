Milliler İzlanda'da
Grupta 3'te 3 yapan A Milli Takım, İzlanda sınavı için dün bu ülkeye gitti. Konya'dan THY'nin özel uçağıyla İzlanda'ya hareket eden ay-yıldızlı ekibimiz, burada da çiçeklerle karşılandı.
Grupta 3'te 3 yapan A Milli Takım, İzlanda sınavı için dün bu ülkeye gitti. Konya'dan THY'nin özel uçağıyla İzlanda'ya hareket eden ay-yıldızlı ekibimiz, burada da çiçeklerle karşılandı. Yolculuk boyunca keyifli halleri objektiflere yansıyan milliler, akşam saatlerinde de bir idman yaptı.
- 10.6.2019
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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