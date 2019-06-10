"İzlanda'nın yaptığı kabul edilemez!"
10 Haziran 2019, Pazartesi
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: "'nın yaptığı kabul edilemez!"

Mevlüt Çavuşoğlu: "İzlanda'nın yaptığı kabul edilemez!"

Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

kafilesinin, 'ya girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Milli 'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.

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'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

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  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 08:30
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