Kral Burak hükmetti

Rakip savunmacıları oldukça yıpratan, ikinci golde kazandığı topla atağı başlatan Kral, birçok da pozisyona girdi. Takım arkadaşlarına alanlar açan Burak, çektiği şutlarda ise Lloris'e takıldı. Buna rağmen 33 yaşındaki golcüyü Fransa'nın hocası Didier Deschamps övdü. Burak'ın performansını yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de bir futbolcu çok önemliydi. O da Burak Yılmaz'dı. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" diye konuştu.

KRAL'IN KARNESİ:

İsabetli pas: Yüzde 59.3

İkili mücadele: 9/18

Hava topu: 1/2

Şut: 2/4

Ofsayt: 3

ÜMİTLER GİTTİ

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, yarın deplasmanda 19.00'da Kosova ile yapacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı için bu ülkeye gitti. Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde son antrenmanını Riva'da yapan milliler, grubunda 2 maçta topladığı 4 puanla lider konumunda.

CHAMPS-ELYSSES'TE BAYRAKLI KUTLAMA

Fransa'da yaşayan Türkler, 2-0'lık galibiyetin ardından Champs Elysees'de (Şanzelize) kutlama yaptı. Ay-yıldızlılar'ın grubunda 3'te 3 yapmasını büyük coşkuyla kutlayan taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Champs-Elysees'te sevincini doyasıya yaşadı. Champs Elysees'deki tarihi 'Zafer Takı'nın önünde toplanan Türkler, meşaleler yakarak Paris'i inletti.