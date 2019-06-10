Juventus Merih Demiral'dan sonra Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü de istiyor!
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'dan sonra 'ü de istiyor!

Juventus Merih Demiral'dan sonra Dorukhan Toköz'ü de istiyor!

maçına ’ı izlemek için gelen scout’ları Dorukhan’ı da listeye alırken kısa zamanda ’a resmi bir teklif yapılabileceği öğrenildi.

'ın Euro 2020 elemelerinde 'yı 2-0 yendiği maçın yıldızlarından biri de şüphesiz 'dü...

Teknik direktör , 'a kazandırdığı Dorukhan'ı son dünya şampiyonu karşısında ilk 11'de sahaya sürerken, genç oyuncu orta sahada oyunun her iki yönünü de kusursuz oynadı.

Nitekim Fransız gazeteleri de Dorukhan için 'Pogba'yı bitiren adam' manşetlerini attı. Zaten yaz döneminin gözde isimlerinden olan Beşiktaş'ın yıldız isminin bu maçla beraber talipleri de arttı.

Almanya ve İspanya'dan ciddi talipler var!

Özellikle Merih'i izlemek için 'ya gelen scout'larının 23 yaşındaki oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Aynı şekilde scout'ları da Dorukhan'ı listelerine aldılar. İki kulübün yetkililerinin de yakın zamanda Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planlıyor.

Merih transferinde büyük aşama kat ettiği öne sürülen Juventus, Dorukhan Toköz'ü de transfer ederse gelecek sezon siyah beyazlı ekipte iki Türk futbolcu birden forma giymiş olacak.

Hürriyet'in haberine göre Dorukhan için tek talip Juve ve Atletico değil. Beşiktaş ve 'da başka kulüplerden de teklif alıyor.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 14:23
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