Juventus Merih Demiral'dan sonra Dorukhan Toköz'ü de istiyor!
Fransa maçına Merih Demiral’ı izlemek için gelen Juventus scout’ları Dorukhan’ı da listeye alırken kısa zamanda Beşiktaş’a resmi bir teklif yapılabileceği öğrenildi.
Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerinde Fransa'yı 2-0 yendiği maçın yıldızlarından biri de şüphesiz Dorukhan Toköz'dü...
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'a kazandırdığı Dorukhan'ı son dünya şampiyonu karşısında ilk 11'de sahaya sürerken, genç oyuncu orta sahada oyunun her iki yönünü de kusursuz oynadı.
Nitekim Fransız gazeteleri de Dorukhan için 'Pogba'yı bitiren adam' manşetlerini attı. Zaten yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Beşiktaş'ın yıldız isminin bu maçla beraber talipleri de arttı.
Almanya ve İspanya'dan ciddi talipler var!
Özellikle Merih'i izlemek için Konya'ya gelen Juventus scout'larının 23 yaşındaki oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Aynı şekilde Atletico Madrid scout'ları da Dorukhan'ı listelerine aldılar. İki kulübün yetkililerinin de yakın zamanda Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planlıyor.
Merih transferinde büyük aşama kat ettiği öne sürülen Juventus, Dorukhan Toköz'ü de transfer ederse gelecek sezon siyah beyazlı ekipte iki Türk futbolcu birden forma giymiş olacak.
Hürriyet'in haberine göre Dorukhan için tek talip Juve ve Atletico değil. Beşiktaş Almanya ve İspanya'da başka kulüplerden de teklif alıyor.
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 14:23
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Juventus Merih Demiral'dan sonra Dorukhan Toköz'ü de istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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