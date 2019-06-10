Güneş'in eseri
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Güneş'in eseri

Güneş'in eseri

’le birlikte tekrar ayağa kalkan A Milli Futbol Takımımız, önceki gün de karşısında destan yazdı. Son dünya şampiyonunu sahada ezip geçen ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Eleme Grubu’nda liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, genç yıldızların performansı da gelecek adına umut verdi.

Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Türkiye var.

EURO 2020 Grup Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta gol yemeyen 2 takımdan biri.

Kadroda istikrar sağlandı, kale ve savunma hattı 3 karşılaşmada değişmedi.

Milliler, Güneş'le çıktığı 5 maçı da kazandı, 12 gol attı, yalnızca 1 gol yedi.

Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra 3'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayan , kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran milliler, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan ilk 3 maçta kalesini rakiplerine kapatan , Polonya ve İtalya ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan biri oldu. Güneş, ay-yıldızlı ekibimizde kadro istikrarını da sağladı. Elemelerde kalede Mert Günok, 4'lü savunma hattında da Zeki-Kaan-Merih-Hasan Ali'yi hiç değiştirmedi, 3 maçta da bu isimler forma giydi. Dünya şampiyonu 'ya önceki günkü 90 dakikada şut çekme fırsatı dahi vermeyen A Milli Takım, yeni ve genç jenerasyonunun mücadeleci futboluyla da futbolseverlerden tam puan aldı.

  1. 10.6.2019
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