Güneş'in eseri

Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Türkiye var.

EURO 2020 Grup Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta gol yemeyen 2 takımdan biri.

Kadroda istikrar sağlandı, kale ve savunma hattı 3 karşılaşmada değişmedi.

Milliler, Güneş'le çıktığı 5 maçı da kazandı, 12 gol attı, yalnızca 1 gol yedi.

Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra 3'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayan Türkiye, kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran milliler, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan ilk 3 maçta kalesini rakiplerine kapatan Milli Takım, Polonya ve İtalya ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan biri oldu. Güneş, ay-yıldızlı ekibimizde kadro istikrarını da sağladı. Elemelerde kalede Mert Günok, 4'lü savunma hattında da Zeki-Kaan-Merih-Hasan Ali'yi hiç değiştirmedi, 3 maçta da bu isimler forma giydi. Dünya şampiyonu Fransa'ya önceki günkü 90 dakikada şut çekme fırsatı dahi vermeyen A Milli Takım, yeni ve genç jenerasyonunun mücadeleci futboluyla da futbolseverlerden tam puan aldı.