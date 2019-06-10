Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı
A Milli Takım'ın İzlanda ile karşılaşacağı maç için gittiği havaalanında gördüğü skandal muamelenin yanı sıra Belçikalı Corentin Siamang'ın Emre Belözoğlu'na fırça uzatması gündemi en çok meşgul eden konu... Diğer taraftan, Buak Yılmaz ise tüm bu yaşananlardan mizah çıkarmayı bildi...
Türkiye ile İzlanda arasında gerginlik yaşanıyor. Belçikalı bir kendini bilmez "mizah" yapma amacıyla bir milli takımın kaptanına tuvalet fırçası uzatıyor. Güvenliğin üst seviyede olması gereken bir uluslararası havaalanındaki bu rahatlık tartışılıyor... Fakat tüm bunların ötesinde bir isim, Burak Yılmaz, yaşananlardan espri çıkarmayı başardı.
Instagram hesabından Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, paylaşımın altına "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu düştü.
- 10.06.2019
- Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
- Samsunspor’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması
- Devlet Bahçeli'den Milli Takım'ın yaşadığı olaylarla ilgili açıklama
- Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! Kimse Bilmez dizi oyuncuları kimler?
- James Rodriguez'in bonservisi belli oldu!
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.