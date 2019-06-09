İşte milli ruh!

Şenol Güneş geldi, yepyeni bir Türkiye sahneye çıktı. Ay-yıldızlı ekibimizde göreve geldiği ilk gün, "Milli ruh dönecek" diyen Güneş, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırdı. 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne 3'te 3 yaparak başlayan A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Kazanmayı alışkanlık haline getiren Türkiye, özellikle genç isimlerin mücadeleci yapısı ve hırsıyla gelecek için de büyük umutlar verdi.

UMUT ONLARDA

GOLÜ atan Kaan ile Merih, Dorukhan, Zeki, İrfan ve Kenan gibi genç yıldızlara şans veren Şenol Güneş, oynattığı hücum futboluyla da millilerin gücünü Avrupa'ya gösterdi. 1.2 milyar euro değerindeki son dünya şampiyonu Fransa'yı sahada ezen A Milli Takım, H Grubu'nda liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu, gelecek maçlar öncesi de umut saçtı.

Fransa'ya ilk golün atan Kaan Düsseldorf, asisti yapan Merih Sassuola, skoru belirleyen Cengiz de Roma'da forma giyiyor

A Milli Takım, dün akşam Konya'da Fransa'ya hezimet yaşatırken, goller ve asistler lejyonerlerden geldi. Türkiye'yi öne geçiren Kaan Ayhan Alman ekibi Düsseldorf forması giyerken, bu golde asisti yapan Merih Demiral Sassuola'da oynuyor. İkinci golü atan Cengiz Ünder ise İtalyan devi Roma'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kaan, 4-0'lık Moldova zaferinden sonra Fransa ağlarını da havalandırırken, Cengiz Ünder milli formayla 6. kez gol sevinci yaşadı. Son dünya şampiyonuna karşı kanatlarda etkili olan Cengiz, 90 dakika boyunca yaptığı ortalarla Fransızları zora soktu. 8 ortanın 6'sında isabet bulan 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonunda ise bir hayli mutluydu. Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bu zaferlere yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu.

SEN NEYMİŞSİN MERİH

GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Sassuola'nın yolunu tutan Merih Demiral, dün akşam futboluyla büyük beğeni topladı. Giroud'u adım attırmayan 21 yaşındaki stoper, kritik müdahalelerle kaleci Mert'in rahat bir nefes almasını sağladı. Genç futbolcu, savunmadaki başarısının yanı sıra yaptığı asistle de öne çıkmayı başardı.

MBAPPE'Yİ FUTBOLDAN SOĞUTAN ADAM!

Hasan Ali Kaldırım dün öyle bir futbol oynadı ki, Fransız yıldızı çaresiz bıraktı

Konya'da öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Hasan Ali Kaldırım'dı. Sol bekte görev yapan Milli Takım'ın istikrarlı ismi, karşısında oynayan Mbappe'ye nefes aldırmadı. Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Fransız yıldıza adım attırmayan Hasan, bir an olsun yanından ayrılmadı. Mbappe'nin hızlı hücumlara çıkmasına ve orta yapmasına engel olan milli futbolcumuz, yaptığı kritik müdahalelerle galibiyette önemli rol oynadı. Bu arada Hasan'dan bunalan Mbappe, belli bölümlerde diğer kanatta görev yaptı.

KONYA TEK YÜREK

Konya'da dün bilindik bir tablo vardı. Milli maçlarda takıma büyük destek veren Konyalı futbolseverler, Fransa sınavında da işbaşındaydı. Statta boş yer bırakmayan taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı. Futbolcular sahada, taraftarlar ise tribünlerde coştu. Taraftarlar, galibiyette önemli rol oynarken, Konya'da oynanan 6. maçta ayyıldızlı ekibimiz 3. galibiyetini aldı. Millilerin, Konya'da 2 beraberlik, bir de yenilgisini var.

MERT'TEN RAHATI YOK!

EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan 3 maçta da kalesini rakiplerine kapatan Mert Günok'a dün akşam iş düşmedi. A Milli Takım'ın Fransa'yı ezdiği maçta rakibin hücumları da etkisiz kaldı. Mert, tehlikeli sayılacak bir pozisyon yaşamadı.

NE YAPTIN BURAK!

Cengiz'ın golünde atağı başlatan Burak Yılmaz, kaçırdıklarıyla ise saç baş yoldurttu. Milli Takım'ın 2-0'lık zaferiyle sona eren karşılaşmada tam 3 net gol pozisyonuna giren tecrübeli futbolcu, 2'sinde topu oyuna alanının dışına gönderdi, birinde ise kaleciyi nişan aldı.