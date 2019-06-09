Dünya güzelleri
İşte Türk’ün gücü... Ay-yıldızlılar, milyonluk ayakları bulunan Fransa’yı Kaan Ayhan ve Cengiz’in attığı gollerle tuş etti. Daha fazlasını da kaçırdı. H Grubu’nda liderliği devraldı.
Milli Takım, Şenol Güneş önderliğinde destan yazmaya devam ediyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova'nın ardından 2018 Dünya Kupası sahibi Fransa'yı mağlup ederek üçte üç yaptı: 2-0. Zorlu karşılaşma öncesi millilere çok da şans tanınmıyordu. Ama milliler yüreğini ortaya koyarak maçın sahada kazanıldığını bir kez daha ortaya koydu. FIFA Dünya Sıralamasında 2. sırada yer alan Fransa'ya sahayı dar etti. İlk gol 30'da Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda geldi.
TARİHTE İLK KEZ YENDİK
Fransa şoka girerken millilerin şovu devam ediyordu. Nitekim 40'ta Dorukhan'ın pasında Cengiz Ünder farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da üstün olan taraf bizdik. Burak Yılmaz ile arka arkaya yakaladığımız fırsatları kullanamasak da sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldık ve muhteşem bir zafere imza attık. H Grubu'nda liderliğe yükselen A Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı. Daha önce oynadığımız 1'i resmi 4 maçta yenilmiştik.
OLEY OLEY OLEY
A Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu Fransa'yı yerle bir ederken, son dakikalarda şov yaptı. Baş döndüren pas trafiği ile tribünlere oley çektiren ay-yıldızlılar, dünyaya futbol dersi verdi.
MEHTER MARŞI İLE KUTLAMA
Muhteşem zaferimiz sonrası taraftarımız iyice coştu. Bitiş düdüğü ile Konya Stadı'nda Mehter Marşı çalmaya başladı, tarartarlar kendinden geçti.
GÜNEŞLİ GÜNLER
Milli takım, Şenol Güneş ile fırtına gibi esmeye devam ediyor. Luces cu ile karanlık günler geçiren ve Güneş ile yeni bir sayfa açan ay-yıldızlılar, dünya devi Fransa'yı da mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Grup elemelerinde Arnavutluk ve Moldova'yı, özel maçta da Yunanistan ve Özbekistan'ı mağlup eden milliler, Fransa'yı da evine boş yolladı. 2019 yılına damga vurdu.
KARABORSA ŞOKU
Maçı yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 dolar'a kadar bilet alan Fransızlar sahte bilet şoku yaşadılar.
MBAPPE 11'DE ÇIKTI
Deschamps, Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.
CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI
TFF Başkanı Nihat Özdemir maç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak kendilerini kutladığını söyledi. Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım telefonla aradı, teşekkür etti. Oyuncularımızı kutladı, Şenol hocamızı kutladı. Maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine can-ı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
KALEYİ TUTTURAMADI
2 Dünya Kupası 2 Avrupa Şampiyonluğu 2 Konfederasyon Kupası bulunan Fransa Milli Takımı'na şut atma imkanı tanımadı.
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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