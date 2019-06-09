Dünya güzelleri

Milli Takım, Şenol Güneş önderliğinde destan yazmaya devam ediyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova'nın ardından 2018 Dünya Kupası sahibi Fransa'yı mağlup ederek üçte üç yaptı: 2-0. Zorlu karşılaşma öncesi millilere çok da şans tanınmıyordu. Ama milliler yüreğini ortaya koyarak maçın sahada kazanıldığını bir kez daha ortaya koydu. FIFA Dünya Sıralamasında 2. sırada yer alan Fransa'ya sahayı dar etti. İlk gol 30'da Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda geldi.



TARİHTE İLK KEZ YENDİK

Fransa şoka girerken millilerin şovu devam ediyordu. Nitekim 40'ta Dorukhan'ın pasında Cengiz Ünder farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da üstün olan taraf bizdik. Burak Yılmaz ile arka arkaya yakaladığımız fırsatları kullanamasak da sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldık ve muhteşem bir zafere imza attık. H Grubu'nda liderliğe yükselen A Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı. Daha önce oynadığımız 1'i resmi 4 maçta yenilmiştik.



OLEY OLEY OLEY

A Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu Fransa'yı yerle bir ederken, son dakikalarda şov yaptı. Baş döndüren pas trafiği ile tribünlere oley çektiren ay-yıldızlılar, dünyaya futbol dersi verdi.



MEHTER MARŞI İLE KUTLAMA

Muhteşem zaferimiz sonrası taraftarımız iyice coştu. Bitiş düdüğü ile Konya Stadı'nda Mehter Marşı çalmaya başladı, tarartarlar kendinden geçti.



GÜNEŞLİ GÜNLER

Milli takım, Şenol Güneş ile fırtına gibi esmeye devam ediyor. Luces cu ile karanlık günler geçiren ve Güneş ile yeni bir sayfa açan ay-yıldızlılar, dünya devi Fransa'yı da mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Grup elemelerinde Arnavutluk ve Moldova'yı, özel maçta da Yunanistan ve Özbekistan'ı mağlup eden milliler, Fransa'yı da evine boş yolladı. 2019 yılına damga vurdu.



KARABORSA ŞOKU

Maçı yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 dolar'a kadar bilet alan Fransızlar sahte bilet şoku yaşadılar.



MBAPPE 11'DE ÇIKTI

Deschamps, Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI

TFF Başkanı Nihat Özdemir maç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak kendilerini kutladığını söyledi. Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım telefonla aradı, teşekkür etti. Oyuncularımızı kutladı, Şenol hocamızı kutladı. Maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine can-ı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



KALEYİ TUTTURAMADI

2 Dünya Kupası 2 Avrupa Şampiyonluğu 2 Konfederasyon Kupası bulunan Fransa Milli Takımı'na şut atma imkanı tanımadı.