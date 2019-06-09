Destan! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Destan!

Destan!

Son Dünya Şampiyonu ’yı sahadan sildik; dersi verdik; tarihi bir zafere imza attık! Millilerimiz! Teşekkürler ! Yıldızlar yere insin, gözlerinizden öpsün her birinizi!

'in gelişi ile şaha kalkan A 'ın son kurbanı 1 milyar 250 bin euro'luk oldu! Horozlar'ı Büyükşehir Belediye Stadı'nın çimlerine gömdük! Millilerimiz'e zaferi ve liderliği getiren golleri 30. dakikada , 40'ta attı! Fransa karşısında tarihi farkı kaçırdık! belki de kariyerinin en rahat maçını oynadı. Mbappe, Hasan Ali karşısında adeta futbola küstü. Dün gece Konya BB Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı! Koşun haber verin tarihe! İŞTE TÜRKİYEM!

  1. 9.6.2019
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