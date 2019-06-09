Şenol Güneş'in gelişi ile şaha kalkan A Milli Takımımız'ın son kurbanı 1 milyar 250 bin euro'luk Fransa oldu! Horozlar'ı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın çimlerine gömdük! Millilerimiz'e zaferi ve liderliği getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan, 40'ta Cengiz Ünder attı! Fransa karşısında tarihi farkı kaçırdık! Mert Günok belki de kariyerinin en rahat maçını oynadı. Mbappe, Hasan Ali karşısında adeta futbola küstü. Dün gece Konya BB Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı! Koşun haber verin tarihe! İŞTE TÜRKİYEM!