Destan!
Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı sahadan sildik; futbol dersi verdik; tarihi bir zafere imza attık! Teşekkürler Millilerimiz! Teşekkürler Şenol Güneş! Yıldızlar yere insin, gözlerinizden öpsün her birinizi!
Şenol Güneş'in gelişi ile şaha kalkan A Milli Takımımız'ın son kurbanı 1 milyar 250 bin euro'luk Fransa oldu! Horozlar'ı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın çimlerine gömdük! Millilerimiz'e zaferi ve liderliği getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan, 40'ta Cengiz Ünder attı! Fransa karşısında tarihi farkı kaçırdık! Mert Günok belki de kariyerinin en rahat maçını oynadı. Mbappe, Hasan Ali karşısında adeta futbola küstü. Dün gece Konya BB Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı! Koşun haber verin tarihe! İŞTE TÜRKİYEM!
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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