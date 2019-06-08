Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor

Konyaspor forması giyen ve futbola Fransa'da başlayan Malili oyuncu Mustapha Yatabare, Fransa'yı uyardı: "İnsanlar bu maçla ilgili haftalar öncesinden konuşmaya başlamıştı. Çok sabırsızlar. Türkiye yeniden yapılanıyor. Gelişim gösterip yenilendiler. Fransa ile rekabet edebilirler."