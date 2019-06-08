Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor

Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor

forması giyen ve futbola 'da başlayan Malili oyuncu , Fransa'yı uyardı.

forması giyen ve futbola 'da başlayan Malili oyuncu , Fransa'yı uyardı: "İnsanlar bu maçla ilgili haftalar öncesinden konuşmaya başlamıştı. Çok sabırsızlar. yeniden yapılanıyor. Gelişim gösterip yenilendiler. Fransa ile rekabet edebilirler."

  1. 8.6.2019
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