Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor
Konyaspor forması giyen ve futbola Fransa'da başlayan Malili oyuncu Mustapha Yatabare, Fransa'yı uyardı.
Konyaspor forması giyen ve futbola Fransa'da başlayan Malili oyuncu Mustapha Yatabare, Fransa'yı uyardı: "İnsanlar bu maçla ilgili haftalar öncesinden konuşmaya başlamıştı. Çok sabırsızlar. Türkiye yeniden yapılanıyor. Gelişim gösterip yenilendiler. Fransa ile rekabet edebilirler."
- 8.6.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Yatabare: Herkes bu maçı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.