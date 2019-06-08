Türkiye 2-0 Fransa MAÇ SONUCU (ÖZET) GOLLER

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı Konya'da konuk eden A Milli Takım mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta liderliğe yerleşti.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyoınası Elemeleri H Grubu maçında, tarihinde hiç yenemediği Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırladı.

Saat 21.45'te başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çaldı.

Oldukça yüksek tempoyla oynanan karşılaşmada Milli Takım'a 3 puanı getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten Türkiye, H Grubu'nda zirveye oturdu; 6 puanda kalan Fransa ise ikinciliğe geriledi.

A Milli Takım, H Grubu'ndaki dördüncü maçında 11 Haziran Salı günü İzlanda deplasmanına çıkacak; Fransa ise aynı gün Andorra'ya konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

MİLLİ TAKIMA COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

MAÇTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.