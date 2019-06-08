TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti. Milli takımın ortak değer olduğunu belirten Özdemir, "Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak" ifadesini kullandı.



'YABANCIDA ORTAK KARAR'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" dedi.