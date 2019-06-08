TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti. Milli takımın ortak değer olduğunu belirten Özdemir, "Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak" ifadesini kullandı.
'YABANCIDA ORTAK KARAR'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" dedi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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