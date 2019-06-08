TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam

Başkanı : İnancımız tam

TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam

Başkanı , 'ın ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.

Başkanı , 'ın ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti. Milli takımın ortak değer olduğunu belirten Özdemir, "Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak" ifadesini kullandı.

'YABANCIDA ORTAK KARAR'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" dedi.

  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF Başkanı Nihat Özdemir: İnancımız tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN