Şenol Güneş: Bizim için test maçı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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: Bizim için test maçı

Şenol Güneş: Bizim için test maçı

: Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız

Milli Takım Teknik Direktörü , sınavı öncesi ile birlikte basının karşısına çıktı. Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, "Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağız. Katkıları olacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız. Zorlukları nasıl aşacağız. Daha çok dikkat ederek, motive olarak, sabırla sonuna kadar maçın içinde kalmak istiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var.

'ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA OLACAK'
Şenol Güneş, Fransa maçı sonrası oynayacağımız İzlanda karşılaşmasına dikkat çekerek şöyle konuştu: 'da ilk 10'a girmek istiyoruz. Fransa, ve İzlanda çekişiyor. Sonuç ne olursa olsun, İzlanda maçı önemli. Çünkü asıl rakibimiz onlar olacak. Burada oynadığımız futbol, neleri yaptığımızı ve yapabileceğimizi bizlere gösterecektir. Bu bizim için bir şans.

HAKAN ÇALHANOĞLU: İYİ MOTİVE OLDUK
Hakan Çalhanoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün Fransa ile yapacağımız maça ilişkin, "Yarın (bugün) için çok iyi motive olduk. Biz Fransa'yı aslında üzmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyor bizim güçlü olduğumuzu. İnşallah güzel bir karşılaşma olur" diye konuştu.

DIDIER DESCHAMPS: ATEŞLİ ATMOSFER
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 'da oynayacakları Türkiye maçı öncesi, "Burada epey ateşli bir atmosfer yaşanacak" dedi. Az hazırlık maçı oynamalarının bir mazeret olamayacağını belirten Deschamps, şöyle konuştu: Türkiye deyince Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar her zaman çok tutkulu, çok ateşli taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Buradaki hava sıcaklığını da hesapladığımız zaman epey ateşli bir atmosfer yaşanacak. Sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor.

  1. 8.6.2019
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