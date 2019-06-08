Şenol Güneş: Bizim için test maçı
Şenol Güneş: Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa sınavı öncesi Hakan Çalhanoğlu ile birlikte basının karşısına çıktı. Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, "Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. Fransa güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağız. Katkıları olacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız. Zorlukları nasıl aşacağız. Daha çok dikkat ederek, motive olarak, sabırla sonuna kadar maçın içinde kalmak istiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var.
'ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA OLACAK'
Şenol Güneş, Fransa maçı sonrası oynayacağımız İzlanda karşılaşmasına dikkat çekerek şöyle konuştu: FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz. Fransa, Türkiye ve İzlanda çekişiyor. Sonuç ne olursa olsun, İzlanda maçı önemli. Çünkü asıl rakibimiz onlar olacak. Burada oynadığımız futbol, neleri yaptığımızı ve yapabileceğimizi bizlere gösterecektir. Bu bizim için bir şans.
HAKAN ÇALHANOĞLU: İYİ MOTİVE OLDUK
Hakan Çalhanoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün Fransa ile yapacağımız maça ilişkin, "Yarın (bugün) için çok iyi motive olduk. Biz Fransa'yı aslında üzmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyor bizim güçlü olduğumuzu. İnşallah güzel bir karşılaşma olur" diye konuştu.
DIDIER DESCHAMPS: ATEŞLİ ATMOSFER
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Konya'da oynayacakları Türkiye maçı öncesi, "Burada epey ateşli bir atmosfer yaşanacak" dedi. Az hazırlık maçı oynamalarının bir mazeret olamayacağını belirten Deschamps, şöyle konuştu: Türkiye deyince Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar her zaman çok tutkulu, çok ateşli taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Buradaki hava sıcaklığını da hesapladığımız zaman epey ateşli bir atmosfer yaşanacak. Sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor.
- 8.6.2019
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Şenol Güneş: Bizim için test maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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