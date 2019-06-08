Mevlana’ya ziyaret

Konya'da kampta bulunan A Milli Takımımız dün Mevlana Müzesi'ni gezdi. Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mevlana'nın hayatı ve düşünceleri hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi. Müzede bulunan vatandaşlar, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi. Gezinin ardından toplu bir fotoğraf veren A Milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.