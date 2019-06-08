Mevlana’ya ziyaret – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Mevlana’ya ziyaret

Mevlana’ya ziyaret

'da kampta bulunan A dün 'ni gezdi. Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mevlana'nın hayatı ve düşünceleri hakkında bilgi aldı.

'da kampta bulunan A dün 'ni gezdi. Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mevlana'nın hayatı ve düşünceleri hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi. Müzede bulunan vatandaşlar, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi. Gezinin ardından toplu bir fotoğraf veren A Milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.

  1. 8.6.2019
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