Mevlana’ya ziyaret
Konya'da kampta bulunan A Milli Takımımız dün Mevlana Müzesi'ni gezdi. Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mevlana'nın hayatı ve düşünceleri hakkında bilgi aldı.
Konya'da kampta bulunan A Milli Takımımız dün Mevlana Müzesi'ni gezdi. Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mevlana'nın hayatı ve düşünceleri hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi. Müzede bulunan vatandaşlar, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi. Gezinin ardından toplu bir fotoğraf veren A Milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.
- 8.6.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Mevlana’ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.