Hazırlıklar tamam
Ay-yıldızlılarımız dün akşam Konya'da yaptığı son antrenmanla Fransa hazırlıklarını tamamladı.
Ay-yıldızlılarımız dün akşam Konya'da yaptığı son antrenmanla Fransa hazırlıklarını tamamladı. Koşu ve kondisyon hareketleri sonrası pas çalışması gerçekleştiren milliler, ardından taktik çalışmaya geçip yarı sahada çift kale maç yaptı. Antenman şut denemeleri ile sona erdi. Oldukça neşeli geçen çalışmalar sırasında oyuncuların moralli olması gözden kaçmadı.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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