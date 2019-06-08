Hazırlıklar tamam

Ay-yıldızlılarımız dün akşam Konya'da yaptığı son antrenmanla Fransa hazırlıklarını tamamladı. Koşu ve kondisyon hareketleri sonrası pas çalışması gerçekleştiren milliler, ardından taktik çalışmaya geçip yarı sahada çift kale maç yaptı. Antenman şut denemeleri ile sona erdi. Oldukça neşeli geçen çalışmalar sırasında oyuncuların moralli olması gözden kaçmadı.