Hazırlıklar tamam – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

dün akşam 'da yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

dün akşam 'da yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Koşu ve kondisyon hareketleri sonrası pas çalışması gerçekleştiren milliler, ardından taktik çalışmaya geçip yarı sahada çift kale maç yaptı. Antenman şut denemeleri ile sona erdi. Oldukça neşeli geçen çalışmalar sırasında oyuncuların moralli olması gözden kaçmadı.

  1. 8.6.2019
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