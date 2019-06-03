Şenol Güneş: "Fransa maçı başka" – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Şenol Güneş: "Fransa maçı başka"

: " maçı başka"

Şenol Güneş: "Fransa maçı başka"

: İki hazırlık maçını kazandık ama bu durum karşılaşması için ölçü değil.

, artık maçını düşünmeye başladıklarını söyledi. ve Özbekistan maçlarını kazanmalarının ciddi bir moral olduğunu belirten Güneş, "İki maça baktığımızda bunlar Fransa için ölçü değil. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor. Farklı bir maç olacak. Bizim için de onlar için de... Artık Fransa maçına bakacağız. Kazandık ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor. Zaman zaman tempo düşüşleri oldu. Fransa karşısında defansta da ofansta da çok iyi olmamız, sahaya iyi yayılmamız gerekiyor. Benim inancım, oyuncular da bunu çok iyi biliyor. Temennimiz iyi bir sonuçla ayrılmak" diye konuştu.

  1. 3.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş: "Fransa maçı başka" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN