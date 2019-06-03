Şenol Güneş: "Fransa maçı başka"
Şenol Güneş: İki hazırlık maçını kazandık ama bu durum Fransa karşılaşması için ölçü değil.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, artık Fransa maçını düşünmeye başladıklarını söyledi. Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmalarının ciddi bir moral olduğunu belirten Güneş, "İki maça baktığımızda bunlar Fransa için ölçü değil. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor. Farklı bir maç olacak. Bizim için de onlar için de... Artık Fransa maçına bakacağız. Kazandık ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor. Zaman zaman tempo düşüşleri oldu. Fransa karşısında defansta da ofansta da çok iyi olmamız, sahaya iyi yayılmamız gerekiyor. Benim inancım, oyuncular da bunu çok iyi biliyor. Temennimiz iyi bir sonuçla ayrılmak" diye konuştu.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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