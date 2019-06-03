Şenol Güneş: "Fransa maçı başka"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, artık Fransa maçını düşünmeye başladıklarını söyledi. Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmalarının ciddi bir moral olduğunu belirten Güneş, "İki maça baktığımızda bunlar Fransa için ölçü değil. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor. Farklı bir maç olacak. Bizim için de onlar için de... Artık Fransa maçına bakacağız. Kazandık ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor. Zaman zaman tempo düşüşleri oldu. Fransa karşısında defansta da ofansta da çok iyi olmamız, sahaya iyi yayılmamız gerekiyor. Benim inancım, oyuncular da bunu çok iyi biliyor. Temennimiz iyi bir sonuçla ayrılmak" diye konuştu.