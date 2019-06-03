Fransa’da Mbappe sakatlandı – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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’da Mbappe sakatlandı

Fransa’da Mbappe sakatlandı

Türkıye'nin  elemelerinde cumartesi günü konuk edeceği , hazırlık maçında Bolivya'yı yendi.

Türkıye'nin elemelerinde cumartesi günü konuk edeceği , hazırlık maçında Bolivya'yı yendi. Nantes'ta oynanan maçta Fransa, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi. Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı. Mbappe'nin durumu bugün netlik kazanacak.

  1. 3.6.2019
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