Fransa’da Mbappe sakatlandı
Türkıye'nin EURO 2020 elemelerinde cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.
Türkıye'nin EURO 2020 elemelerinde cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi. Nantes'ta oynanan maçta Fransa, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi. Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı. Mbappe'nin durumu bugün netlik kazanacak.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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