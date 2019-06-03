Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz

Özbekistan maçını tribünden takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşılaşma sonrası oyuncuları tebrik etti. Soyunma odasına gidip millileri tek tek kutlayan ve grup maçları için başarı dileyen Çavuşoğlu, Türk futbolunun geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi. TRT Spor'a konuşan Çavuşoğlu, iki kritik karşılaşmaya çıkacağımızı belirterek, "Fransa, Dünya Şampiyonu olmuş güçlü bir takım. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bugün Türk milli takımının yenemeyeceği takım yok" dedi.