Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz
Maç sonrası soyunma odasında milli oyuncuları kutlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, takıma güvenini dile getirdi.
Özbekistan maçını tribünden takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşılaşma sonrası oyuncuları tebrik etti. Soyunma odasına gidip millileri tek tek kutlayan ve grup maçları için başarı dileyen Çavuşoğlu, Türk futbolunun geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi. TRT Spor'a konuşan Çavuşoğlu, iki kritik karşılaşmaya çıkacağımızı belirterek, "Fransa, Dünya Şampiyonu olmuş güçlü bir takım. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bugün Türk milli takımının yenemeyeceği takım yok" dedi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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