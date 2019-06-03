Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: Her takımı yeneriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz

Maç sonrası soyunma odasında milli oyuncuları kutlayan Dışişleri Bakanı , takıma güvenini dile getirdi.

Özbekistan maçını tribünden takip eden karşılaşma sonrası oyuncuları tebrik etti. Soyunma odasına gidip millileri tek tek kutlayan ve grup maçları için başarı dileyen Çavuşoğlu, Türk futbolunun geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi. Spor'a konuşan Çavuşoğlu, iki kritik karşılaşmaya çıkacağımızı belirterek, ", Dünya Şampiyonu olmuş güçlü bir takım. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bugün Türk milli takımının yenemeyeceği takım yok" dedi.

  1. 3.6.2019
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