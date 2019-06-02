Şenol Güneş: "İyi işler yapacağız"

A Milli Takım Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında birçok konuya değindi. Özbekistan'la ile ilk defa milli takım seviyesinde karşılaşacağımızı hatırlatan Güneş, "Asıl maçlarımız İzlanda ve Fransa... Ancak başarı bir hedefe varmak, istediğini elde etmektir. Aslında elde ettiğinin değerini bilir ve paylaşırsanız mutlu olursunuz. Ben şimdi o mutluluğu yaşıyorum. Yarınki (bugün) maç önceliğimiz" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:



'SABRA İHTİYACIMIZ VAR'

"Hedefimiz futbolunun gelişimi. Bu çatı altında görev alan herkes bunun için çalışıyor. Futbolseverler, keyifli futbol istiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Zamanla da olacağına inanıyorum. Özbekistan'a karşı yüzde 100 olan oyuncularla sahaya çıkacağız. Futbolcularıma inanıyorum ve güveniyorum. Milli Takım'a gelen adam oynamak ister, heyecanı atmaları açısından da iyi olur oynamaları. Bu takıma geçmişten örnek vermek istemiyorum ama sabra ihtiyacımız var."



'ÇOK İYİ BİR PROVA OLACAK'

Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, Özbekistan maçı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Bu karşılaşmanın Fransa ve İzlanda ile oynanacak eleme maçları öncesi önemli olduğunu belirten Merih, "Fransa maçı öncesi bir prova olacak. Şu an takımdaki ortam da çok iyi. İnşallah bunu iki resmi maça da iyi yansıtırız" ifadelerini kullandı.



GENÇLERE ŞANS VERECEK

Fransa ve İzlanda maçları öncesi tüm oyuncuların durumunu görmek isteyen Güneş, bugün birçok ismi kadroya almayacak. Oynatmayacağı isimleri açıklayan Güneş, "Sakatlığı bulunan Cenk ile Mahmut, Hasan Ali, Okay, Burak ve Hakan olmayacak. Sadece maçı kazanmak değil oyuncularımızın durumuna da görmek istiyoruz" dedi.