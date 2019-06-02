Şenol Güneş: "İyi işler yapacağız" – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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: "İyi işler yapacağız"

Şenol Güneş: "İyi işler yapacağız"

“Futbolseverler gibi biz de keyifli istiyoruz. ’a karşı sadece maçı kazanmak için çıkmayacağız. Herkesin son durumunu da göreceğiz.”

A Takım Teknik Direktörü , dün düzenlediği basın toplantısında birçok konuya değindi. 'la ile ilk defa milli takım seviyesinde karşılaşacağımızı hatırlatan Güneş, "Asıl maçlarımız İzlanda ve ... Ancak başarı bir hedefe varmak, istediğini elde etmektir. Aslında elde ettiğinin değerini bilir ve paylaşırsanız mutlu olursunuz. Ben şimdi o mutluluğu yaşıyorum. Yarınki (bugün) maç önceliğimiz" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

'SABRA İHTİYACIMIZ VAR'
"Hedefimiz futbolunun gelişimi. Bu çatı altında görev alan herkes bunun için çalışıyor. Futbolseverler, keyifli istiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Zamanla da olacağına inanıyorum. Özbekistan'a karşı yüzde 100 olan oyuncularla sahaya çıkacağız. Futbolcularıma inanıyorum ve güveniyorum. Milli Takım'a gelen adam oynamak ister, heyecanı atmaları açısından da iyi olur oynamaları. Bu takıma geçmişten örnek vermek istemiyorum ama sabra ihtiyacımız var."

'ÇOK İYİ BİR PROVA OLACAK'
Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, Özbekistan maçı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Bu karşılaşmanın Fransa ve İzlanda ile oynanacak eleme maçları öncesi önemli olduğunu belirten Merih, "Fransa maçı öncesi bir prova olacak. Şu an takımdaki ortam da çok iyi. İnşallah bunu iki resmi maça da iyi yansıtırız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ŞANS VERECEK
Fransa ve İzlanda maçları öncesi tüm oyuncuların durumunu görmek isteyen Güneş, bugün birçok ismi kadroya almayacak. Oynatmayacağı isimleri açıklayan Güneş, "Sakatlığı bulunan Cenk ile Mahmut, Hasan Ali, Okay, Burak ve Hakan olmayacak. Sadece maçı kazanmak değil oyuncularımızın durumuna da görmek istiyoruz" dedi.

  1. 2.6.2019
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