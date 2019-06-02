Millilerin rakibi Özbekistan

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü Yunanistan'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bugün Özbekistan ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmada Sırbistan Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Bu arada A Milli Takım ile Özbekistan ilk kez kozlarını paylaşacak.



570. KEZ SAHAYA ÇIKIYORUZ

TÜRKİYE, bugün Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçıyla 570. kez sahaya çıkacak. Bu karşılaşmalarda 215 galibiyet alan A Milli Takım, 221 yenilgi aldı, 133 de beraberlik elde etti.



2019'DA RAKİPSİZ

Milli Takım, 2019'da çıktığı 2 resmi, 1 hazırlık maçı olmak üzere 3 karşılaşmada rakiplerine şans tanımadı. EURO 2020 Grup Elemeleri'nde Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık sınavında ise Yunanistan'ı 2-1'lik skorla devirdi.



STRES ATTILAR

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. 120 km hıza çıkan trene binen ay-yıldızlı futbolcular, Özbekistan maçı öncesi stres attı.