Millilerin rakibi Özbekistan – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Millilerin rakibi Özbekistan

Millilerin rakibi Özbekistan

A Milli Takım, Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor.

A , Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü 'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bugün Özbekistan ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmada Sırbistan Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Bu arada A Milli Takım ile Özbekistan ilk kez kozlarını paylaşacak.

570. KEZ SAHAYA ÇIKIYORUZ
TÜRKİYE, bugün Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçıyla 570. kez sahaya çıkacak. Bu karşılaşmalarda 215 galibiyet alan A Milli Takım, 221 yenilgi aldı, 133 de beraberlik elde etti.

2019'DA RAKİPSİZ
Milli Takım, 2019'da çıktığı 2 resmi, 1 hazırlık maçı olmak üzere 3 karşılaşmada rakiplerine şans tanımadı. EURO 2020 Grup Elemeleri'nde Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık sınavında ise Yunanistan'ı 2-1'lik skorla devirdi.

STRES ATTILAR
Teknik direktör ve futbolcular The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. 120 km hıza çıkan trene binen ay-yıldızlı futbolcular, Özbekistan maçı öncesi stres attı.

  1. 2.6.2019
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