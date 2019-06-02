Millilerin rakibi Özbekistan
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor.
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü Yunanistan'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bugün Özbekistan ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmada Sırbistan Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Bu arada A Milli Takım ile Özbekistan ilk kez kozlarını paylaşacak.
570. KEZ SAHAYA ÇIKIYORUZ
TÜRKİYE, bugün Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçıyla 570. kez sahaya çıkacak. Bu karşılaşmalarda 215 galibiyet alan A Milli Takım, 221 yenilgi aldı, 133 de beraberlik elde etti.
2019'DA RAKİPSİZ
Milli Takım, 2019'da çıktığı 2 resmi, 1 hazırlık maçı olmak üzere 3 karşılaşmada rakiplerine şans tanımadı. EURO 2020 Grup Elemeleri'nde Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık sınavında ise Yunanistan'ı 2-1'lik skorla devirdi.
STRES ATTILAR
Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. 120 km hıza çıkan trene binen ay-yıldızlı futbolcular, Özbekistan maçı öncesi stres attı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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