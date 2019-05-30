Türkiye - Yunanistan maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli takımımız Yunanistan ile Antalya'da bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç önce açıklamalarda bulunan Yunanistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, yüzde yüz hazır olmadıklarını Türkiye'nin kendilerinden daha hazır durumda olduklarını duyurdu. Peki Türkiye-Yunanistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?



TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Antalya Stadı'nda bu akşam yapılacak Türkiye-Yunanistan maçı, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT SPOR ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Okay, İrfan Can, Abdülkadir, Cengiz, Cenk, Kenan

Yunanistan: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves-Rodrigues, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis

Türkiye'nin aday kadrosu şöyle oluştu:

Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Düsseldorf)

EKSİK OYUNCULAR...

Ozan Kabak, aday kadroda yer almasına rağmen sakatlığı sebebiyle kamptan ayrıldı ve tedavisine başladı. Tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz da karşılaşmada görev alamayacak.

Yunanistan'ın aday kadrosu ise aşağıdaki gibi:

Kaleciler: Odysseas Vlahodimos (Benfica), Alexandros Paschalakis (PAOK), Vasileios Barkas (AEK)

Savunma: Ioannis Kotsiras (Asteras Tripolis), Georgios Valerianos (Aris), Konstantinos Stafylidis (Augsburg), Dimitrios Siovas (Leganes), Leoanardo Koutris (Olympiacos)

Orta saha: Andreas Bouchalakis (Olympiacos), Emmanouil Siopis (Aris), Carlos Zeca Goncalves-Rodrigues (Kobenhavn), Dimitrios Pelkas (PAOK), Anastasios Bakasetas (AEK), Georgios Masouras (Olympiacos), Dimitrios Kolovos (Omonia Nicosia), Charalampos Mavrias (Omonia Nicosia), Petros Mantalos (AEK), Dimitrios Kourbelis (Panathinaikos), Andreas Samaris (Benfica)

Forvet: Fiorin Durmishaj (Panionios), Efthymios Koulouris (Atromitos), Konstantinos Fortounis (Olympiacos)

NOTLAR:



Yunanistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis: "Bu akşam ideal kadromuzla sahada olmalıyız. Yüzde 100 hazır değiliz. Türkiye bizden daha hazır" Yunan oyuncu Efthymios Koulouris: "Türkiye ile oynayacağımız dostluk maçından galip ayrılmak istiyoruz"



Özel maçta bu akşam Antalya'da A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Yunanistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Angelos Anastasiadis, Türkiye'yi kendilerinden daha hazır gördüğünü söyledi.



Anastasiadis, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu akşam Türkiye ile karşı karşıya gelecekleri özel maçın, hatalarını görmek açısından önemli olduğunu dile getirdi. Yunan teknik adam, Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin dostluk maçı oynamayı kabul etmesinden dolayı mutluyuz. İki takım için de gayet zorlu bir karşılaşma olacak. Önümüzdeki günlerde (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde) hem Türkiye hem de Yunanistan için zorlu iki mücadele geliyor. Bu akşamki dostluk mücadelesi hatalarımızı görmek açısından örnek teşkil edecek. Bu dostluk maçıyla, bizim İtalya, Türkiye'nin de Fransa maçına hazır olacağına inanıyorum. Maçta en büyük kazanımın bu olacağını düşünüyorum."



"İDEAL KADROYLA SAHADA OLMALIYIZ"



Anastasiadis, bu akşamki karşılaşmada kadroda önemli değişiklikler yapmayacağını aktararak, "Bu akşam ideal kadromuzla sahada olmalıyız. Yüzde 100 hazır değiliz. Türkiye bizden daha hazır. Ancak bunlar bahane olamaz. Görevimizi yapmak zorundayız. Futbolcularıma inanıyorum. Tam hazır değiliz ama ben olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yunanistan'da ligin erken bitmesinin kendilerini zorladığını da vurgulayan Anastasiadis, futbolcuların milli takımda konsantrasyon sorunu yaşadığını aktardı.



KOULOURIS: "KENDİMİZİ TEST EDECEĞİZ"



Yunan milli futbolcu Efthymios Koulouris, Hollanda'da iyi bir hazırlık kampı geçirip Antalya'ya geldiklerini söyledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve Yunanistan'ın zorlu gruplarda mücadele verdiğini dile getiren Koulouris, şunları kaydetti:



"Türkiye karşılaşmasıyla kendimizi test etmek, yanlışlarımızı görmek ve grup maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Hollanda kampında, aile olmanın önemini kavradık. Bu duyguyu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Yunan milli takımıyla da gol atmam önemli. Esas önemli olan takımımızın kazanması. Bütün arkadaşlarım hazır. Türkiye ile oynayacağımız dostluk maçından galip ayrılmak istiyoruz."



CENK TOSUN: MİLLİ MAÇA FİT GELDİM



Milli futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın Yunanistan'la oynayacağı karşılaşma öncesinde, "Burası çok büyük bir platform. Herkese nasip olmaz. Burada bütün ülke için oynuyorsunuz. Yine fit geldim" dedi.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Antalya'nın Belek bölgesinde kampını sürdürüyor. Kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynayacak olan A Milliler, bu akşam Antalya Stadı'nda saat 21.00'de ilk maçında Yunanistan'la karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ile Cenk Tosun kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenledi.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, iyi bir performans sergilemek için hazır olduğunu söyledi. Milli takıma gelirken kendini fit hissettiğini de ifade eden Tosun, İlk iki maç için fit olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Ekstra idmanlarla daha fazla çalışıp milli maçlarda hazır olmayı hedefledim. Burası çok büyük bir platform. Herkese nasip olmaz. Burada bütün ülke için oynuyorsunuz. Yine fit geldim" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ: 'HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ'



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacakları hazırlık maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Şenol Güneş, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde, milli oyuncu Cenk Tosun ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları önemli müsabakalar olduğunu hatırlatan Güneş, bu karşılaşmalar öncesi bu akşam Yunanistan'la, 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan'la özel maçlara çıkacaklarını aktardı.



Hazırlık maçlarında, daha önce kadroya çağırdıkları ama oynatamadıkları oyuncuları düşündüklerini dile getiren Güneş, "Sakatlık, başarı, başarısızlık gibi yıpranmaları da değerlendirip, hazırlık yapmak zorundayız. Sayıyı da fazla tuttuk. Hem antrenman hem de bu oyuncuların birlikte düşünmesini sağlama amaçlı toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa. O yüzden yoğun olmak zorundayız. Sadece müsabakada değil, antrenmanda da oyuncularımıza ne düşündüğümüzü anlatıyor, ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz. Takımın ana savunmasında, adam adama markaj olduğunda neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Takım olarak kulüplerin savunma ve hücum anlayışlarında farklılıklar var. Biz hepsini yapmak zorundayız." diye konuştu.



Üst seviyede futbol oynatabilmek için, oyuncuların yeteneklerini geliştirmek durumunda olduklarına dikkati çeken tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:



"Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Ama kazanırken ayrıca neleri kazanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunu yüklemeye çalışıyoruz. Bu yüzden milli takımın 15 günlük kampının ilk gününden itibaren bu çalışmayı yapıyoruz. Takımın oyun felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. İki maçta da kısmen yapmaya çalıştık. Hızlı bir değişim oldu. Takım bütünlüğü içerisinde blokların kapanması, hücuma geriden başlamak ama baskı geldiği zaman topu uzun atmanız gerekiyor. Bazen İzlanda'nın yaptığı gibi rakip size uzun top attığı zaman, hazır olmanız gerekiyor. Kamp içerisinde oyuncuların bildiklerini, kendi aklımızın yettiğince işleyerek, takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sezonun verdiği yorgunluğu gidermeye çalışıyoruz. Tatile de ihtiyaç var. Bu oyuncular uzun bir sezondan geldiler. Arkadaşları tatile gitti. Bunlar milli takıma şerefle, onurla, sorumluluk alarak geldikleri zaman, dinlenme yapmalarını da istiyoruz. Aynı zamanda özellikle Fransa ve İzlanda maçları için, performansı daha üst düzeye çıkarmak için bir çalışma yapıyoruz. Bazen çift, bazen tek idman yapıyoruz. Taktik idmanla anlatmaya çalışıyoruz."



"OZAN, BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAK"



Milli oyuncu Ozan Kabak'ın burnunda parçalı kırık olduğu için kamptan ayrıldığını, bu duruma üzüldüklerini dile getiren Güneş, ancak kadroda sayısal anlamda bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Güneş, Ozak Kabak'ın oynatmayı düşündüğü oyuncular arasında olduğunu dile getirerek, "Geçen maçta da ufak tefek rahatsızlığı oldu. Ama yaşı genç, futbol hayatı çok daha büyük başarıları getirecektir." ifadelerini kullandı.



Cenk Tosun'un takımında forma şansı bulamadığını aktaran Güneş, antrenmanlarda ve oynadığı milli maçlarda ise çok iyi performans sergilediğini kaydetti. Güneş, Cenk'in yanı sıra Çağlar Söyüncü gibi takımında fazla forma giyemeyen ve milli takım kadrosuna çağrılan futbolcuları oynatacağını ifade etti.



"GRUP BİRİNCİSİ OLURUZ"



Şenol Güneş, Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA sıralamasında ikinci sırada olan Fransa ile oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. O günden bugüne mesafe alındığını düşünmüyorum. Fransa hem dünya birincisi hem de kadrosu o yükü taşıyacak disiplinde ve heyecanlı. Avrupa'da en çok üreten ülkelerden biri Fransa. Bu başarıyı tesadüfen almıyor. Dünya Kupası'nda birinci olan takımla oynayacağız. Bu tespittir, teslimiyet değildir. Fransa karşısına çıkıp, savunma ve hücum yapacağız. Her şeyi yapacağız. Oyun felsefemizde hücum da savunma da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek. Olmadı berabere kalmak. Mağlup olmak için çıkmayacağız. Öyle bir hedef kimin olur? Çocuğa söyleseniz, kaybetmeyi sevmez. Gücümüzü görme şansımız olacak. Tek şanssızlığımız, Fransa maçından bir gün sonra yenilenme yapacağız ve ardından İzlanda'ya gideceğiz. İki takımla üst üste biz oynayacağız. Diğerlerinde araya zaman giriyor. Ben takımın taşıyacağını düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Fransa maçı. Şu anda İzlanda aklımızda yok. O maç daha farklı olacak. İzlanda'ya kaybettiğimiz birçok maçta bizi fizik olarak ezdiler. Uzun topta ezdiler. İkili boğuşmada oyun boyunca ezdiler. Fransa maçında ofansif ve defansif düşüncemizi uygulamaya çalışacağız. Bu akşam karşılaşacağımız Yunanistan'la benzer özellikleri var. Tabii Fransa çok üst seviyede. Daha önce Konya'da yine o heyecan, o duyguyla Hollanda ve İzlanda'yı yendik. Bu anlamda Konya bizim için iyi bir kent. Bu maçtaki heyecan ve coşku, sahadaki oyuncuların sinerjisiyle birleşirse, düşündüğümüz sonucu alırız. Bu hem puan hem de moral için iyi olur. Bu maçı kazansak da kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre, bizim ilk hedefimiz İzlanda'yı bertaraf etmek. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek, o zaman grup birincisi oluruz."



"BU TAKIMIN HEDEFİ, VİZYONU VAR"



Sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Ozan Kabak'ın yerine kimi çağıracağı yönündeki soru üzerine Şenol Güneş, Hüseyin Türkmen ve Mert Müldür'ü düşündüğünü ancak her iki oyuncununda alt yaş milli takımlarında olduğunu belirtti. Mert Müldür'ü hem sağ bek hem de stoper oynadığı için görmek istediğini anlatan Güneş, "Maçı var. Gelseydi bu akşamki maçta onu da görmek isterdim." açıklamasını yaptı. Güneş, bu akşamki Yunanistan maçının sıcak bir havada oynanacağını vurgulayarak, "Takımın elinden gelenin en iyisini yapacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Bu takımın hedefi, vizyonu var. Bunun için çalışmalı. Bu akşam da herkes milli ruhla, heyecanla, yüzde yüzünü vermeli. Bunu bekliyorum. İzleyenlerin keyif alacağı maç olması için bu akşam sahada olacağız." şeklinde konuştu.



Basın toplantısının ardından A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yaptı.