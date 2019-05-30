Haydi Türkiye! Rakip Yunanistan
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haydi Türkiye! Rakip

Haydi Türkiye! Rakip Yunanistan

EURO 2020 Elemeleri’ne hazırlanan A , bugün ’ı ağırlayacak. Türkiye - Yunanistan mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

A Milli Takım, bugün hazırlık maçında 'ı konuk edecek. Gelecek ay 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini Antalya'da ağırlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Yunanistan ile daha önce 10 kez karşılaşan milliler, bu maçların 7'sini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
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  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 09:55
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