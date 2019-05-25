HAYDI TURKIYE

Şenol Güneş yönetiminde girdiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne Arnavutluk (2-0) ve Moldova (4-0) galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım'ın, Yunanistan ve Özbekistan'la oynayacağı özel maçlar ile elemelerde Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş ve Başakşehir dörder futbolcuyla en fazla oyuncu gönderen kulüpler olurken; Trabzon ve Alanya ikişer isimle onları takip etti.



3 İSİM İLK KEZ DAVET ALDI

Süper Lig şampiyonu G.Saray ve kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'den ise birer oyuncu 33 kişilik aday kadroya girdi. Ömer Ali Şahiner, Umut Meraş ve Nazım Sangare ilk kez Milli Takım'a çağrılmanın sevincini yaşadı. 27 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da toplanacak milli futbolcular, 10 gün kamp yapacak. Türkiye, Yunanistan ile 30 Mayıs'ta, Özbekistan ile de 2 Haziran'da özel maçta karşılaşacak. 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı ağırlayacak milliler, 11 Haziran Salı günü de İzlanda deplasmanına çıkacak.



KALECİLER

F. Mert Günok Başakşehir

Gökhan Akkan Ç. Rize

Sinan Bolat Antwerp

Uğurcan Çakır Trabzon



DEFANS

M. Zeki Çelik Lille

Nazım Sangare Antalya

Ozan Kabak Stuttgart

Çağlar Söyüncü Leicester

Kaan Ayhan Düsseldorf

Merih Demiral Sassuolo

Umut Meraş Bursa

Emre Taşdemir G.Saray

H. Ali Kaldırım F.Bahçe



ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür Trabzon

Yusuf Yazıcı Trabzon

Cengiz Ünder Roma

Deniz Türüç Kayseri

Dorukhan Toköz Beşiktaş

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş

Emre Belözoğlu Başakşehir

İrfan Can Kahveci Başakşehir

Mahmut Tekdemir Başakşehir

Okay Yokuşlu Celta Vigo

Efecan Karaca Alanya

Ozan Tufan Alanya

Yunus Mallı Wolfsburg

Hakan Çalhanoğlu Milan

Ömer Ali Şahiner Konya



FORVET

Burak Yılmaz Beşiktaş

Güven Yalçın Beşiktaş

Cenk Tosun Everton

Enes Ünal Valladolid

Kenan Karaman Düsseldorf?