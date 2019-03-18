Milli takımda Şenol Güneş işbaşında
Milli Takımımız, topbaşı yapıyor. Şenol Güneş de saat 14.30’da konuşacak.
Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı maçlar öncesinde bugün topbaşı yapacak. Ay-yıldızlılar, Lucescu'dan sonra göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş'le ilk çalışmasını saat 18.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Antrenman öncesi Şenol Güneş, 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
- 18.3.2019
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