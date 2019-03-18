Milli takımda Şenol Güneş işbaşında

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı maçlar öncesinde bugün topbaşı yapacak. Ay-yıldızlılar, Lucescu'dan sonra göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş'le ilk çalışmasını saat 18.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Antrenman öncesi Şenol Güneş, 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.