Ver elini Avrupa! Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı
A Milliler’in çiçeği burnunda hocası, Arnavutluk ve Moldova maçları için gençler ile tecrübelileri harmanladı. Belözoğlu ile Burak Yılmaz döndü. 7 isimse ilk kez davet aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk (22 Mart) ve Moldova (25 Mart) ile yapacağı maçların 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç futbolcular ile tecrübeli isimleri bir arada topladı. Milli takımın en son 6 Ekim 2017'de oynanan İzlanda maçındaki kadrosunda olan Emre Belözoğlu ile Burak Yılmaz geri döndü. İki deneyimli ismin yanı sıra başka bir tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül de tam 1 yıl sonra milli forma daveti aldı.
FB'DEN 2, GS VE TS'DEN 1'ER
AynI zamanda Beşiktaş'ı da çalıştıran Şenol Güneş, siyah-beyazlılardan 4 oyuncusunu davet etti. G.Saray'da çıkış yapan Emre Taşdemir, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, F.Bahçe'nin tecrübeli isimleri Mehmet Topal ile Hasan Ali göreve çağrıldı. Lider Başakşehir'den ise 4 oyuncu alındı. Şenol Güneş, daha önce hiç milli formayı giymeyen Ozan Kabak, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer ilk kez davet etti. Lucescu döneminden farklı olarak gurbetçi ağırlıklı kadro olmadı.
DOĞRU BİR HAMLE
Şenol Güneş'in Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nu kadroya alması bence doğru bir hamle. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Emre ve Burak da şu anki formlarıyla milli takımda oynamayı hak eden oyuncular. Şenol hoca gönül insanıdır. Hataları bağışlamayı bilir. Bundan sonraki süreçte Volkan Demirel'den Arda Turan'a dâhil formda olan herkese milli takım kapısının açılacağına inanıyorum. Mini yorum Turgay Demir
DENGEYİ KURDU
Şenol Güneş, aday kadroyu belirlerken genç-yaşlı ayrımı yapmamış, milli takıma hizmet edebilecek oyuncuları çağırmış. Gökhan, Emre, Burak ve Mehmet gibi milli takım tecrübeliler hem hizmet edecek hem de genç isimlere de ağabeylik yapacaklardır. Lucescu bu dengeyi milli takımda kuramamıştı. Şenol Güneş'in tercihlerini doğru buluyorum. Mini yorum Levent Tüzemen
'ÇOK MUTLUYUM'
Kayserısporlu Deniz Türüç, yeniden milli davet edildiği için mutlu olduğunu belirtti. Türüç, "Yeniden AyYıldızlı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın bu forma için elimden gelenin fazlasını yaparak başarılı olacağım" diye konuştu.
YAŞTA MİNİK ARTIŞ
Milli Takım'da Mircea Lucescu döneminde 26.07 olan yaş ortalaması olan Şenol Güneş sonrası 26.53'e yükseldi. Takımın en tecrübelisi 39'luk Emre Belözoğlu en genci 19'luk Ozan Kabak oldu.
17 MART'TA TOPLANIYOR
22 Mart'ta 22.45'te deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta 20.00'de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 17 Mart Pazar günü toplanıyor. Saat 18.00'de Riva'da toplanacak A Milliler, pazartesi günü çalışmalara başlayacak. 21 Mart'ta Tiran'a, 23 Mart'ta Eskişehir'e gidilecek.
FB'DEN 2, GS VE TS'DEN 1'ER
AynI zamanda Beşiktaş'ı da çalıştıran Şenol Güneş, siyah-beyazlılardan 4 oyuncusunu davet etti. G.Saray'da çıkış yapan Emre Taşdemir, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, F.Bahçe'nin tecrübeli isimleri Mehmet Topal ile Hasan Ali göreve çağrıldı. Lider Başakşehir'den ise 4 oyuncu alındı. Şenol Güneş, daha önce hiç milli formayı giymeyen Ozan Kabak, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer ilk kez davet etti. Lucescu döneminden farklı olarak gurbetçi ağırlıklı kadro olmadı.
DOĞRU BİR HAMLE
Şenol Güneş'in Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nu kadroya alması bence doğru bir hamle. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Emre ve Burak da şu anki formlarıyla milli takımda oynamayı hak eden oyuncular. Şenol hoca gönül insanıdır. Hataları bağışlamayı bilir. Bundan sonraki süreçte Volkan Demirel'den Arda Turan'a dâhil formda olan herkese milli takım kapısının açılacağına inanıyorum. Mini yorum Turgay Demir
DENGEYİ KURDU
Şenol Güneş, aday kadroyu belirlerken genç-yaşlı ayrımı yapmamış, milli takıma hizmet edebilecek oyuncuları çağırmış. Gökhan, Emre, Burak ve Mehmet gibi milli takım tecrübeliler hem hizmet edecek hem de genç isimlere de ağabeylik yapacaklardır. Lucescu bu dengeyi milli takımda kuramamıştı. Şenol Güneş'in tercihlerini doğru buluyorum. Mini yorum Levent Tüzemen
'ÇOK MUTLUYUM'
Kayserısporlu Deniz Türüç, yeniden milli davet edildiği için mutlu olduğunu belirtti. Türüç, "Yeniden AyYıldızlı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın bu forma için elimden gelenin fazlasını yaparak başarılı olacağım" diye konuştu.
YAŞTA MİNİK ARTIŞ
Milli Takım'da Mircea Lucescu döneminde 26.07 olan yaş ortalaması olan Şenol Güneş sonrası 26.53'e yükseldi. Takımın en tecrübelisi 39'luk Emre Belözoğlu en genci 19'luk Ozan Kabak oldu.
17 MART'TA TOPLANIYOR
22 Mart'ta 22.45'te deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta 20.00'de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 17 Mart Pazar günü toplanıyor. Saat 18.00'de Riva'da toplanacak A Milliler, pazartesi günü çalışmalara başlayacak. 21 Mart'ta Tiran'a, 23 Mart'ta Eskişehir'e gidilecek.
- 16.3.2019
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