A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu
15 Mart 2019, Cuma
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A 'nın programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

Ay-yıldızlı ekip, Pazar günü saat 18.00'de Riva'da toplanacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek A 'nın, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların programı belli oldu.

yapılan açıklamaya göre, Elemeleri'nde 'ta deplasmanda Arnavutluk ve 'ta 'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a giderek maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk müsabakası öncesi son çalışmasını Stadı'nda yapacak.

A kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 Mart'ta Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirecek.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım'ın H Grubu'nda yapacağı Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:

22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)

25 Mart Pazartesi:

20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir)

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 16:38
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