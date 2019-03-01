Yeniden Güneş doğdu

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Böylece Güneş, 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'a döndü. Milli Takım'daki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan Güneş, ay-yıldızlı ekibin 12. Avrupa Şampiyonası elemeleri baraj maçlarında Letonya'ya elenerek Portekiz'deki finallere gidememesinin ardından 22 Mart 2004'te görevinden ayrılmıştı.



DANİMARKA SON MAÇI

Deneyımlı hoca, Milli Takım'a 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel maçla veda etmişti. Görevine Bosna Hersek mücadelesiyle başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekip ile toplam 50 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta milliler 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde toplam 72 gol atarken, kendi kalesinde de 50 gol gördü. A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş döneminde 34 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Resmi maçlarda toplam 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.



YILLIK 3 MİLYON EURO

Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları: 2+2 yıllık sözleşme. Yıllık 3 milyon euro ücret. Turnuvaya katılma primi 500 bin euro. Sözleşmenin son yılında tazminat maddesi yok.



YARDIMCISI BEKTAŞ

Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'da yardımcılığını Bayram Bektaş yapacak. Güneş, daha önce birçok kez Bektaş ile çalışmak istemiş ancak şartlar oluşmamıştı.



DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPTI

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı. UEFA Yılın Takımı'na teknik direktör olarak seçilen ilk Türk ve dünya klasmanında A Milli Takımı 7. sıraya oturtan tek teknik adam olarak Türk futbol tarihine geçmiştir.



SON 10 YILA DAMGA VURDU

Şenol Güneş, görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin euro kazandırdı. Trabzonspor'da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin euro kazanırken, bu durum Bursaspor'da da benzer etki oluşturdu. Yeşil-beyazlı takımda Güneş'in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon euro kazandırdı. Başarılı hoca, en büyük katkıyı ise Beşiktaş'a verdi. Göreve geldiği 2015- 16 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş'ın son 2 yılda özellikle Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldızın da gelişiminde büyük rol oynadı. Güneş'in Beşiktaş'ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton'a 22 milyon 500 bin euro karşılığında transfer oldu.



TOPLAMDA 112 MİLYON 915 BİN EURO (646 MİLYON TL) KAZANDIRDI

Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin euro, Bursaspor 22 milyon euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin euro (646 milyon TL) kazandırdı.



REKORLARIN ADAMI OLDU

1 Haziran 1952'de Trabzon'da doğan Şenol Güneş, teknik direktörülüğü kadar futbolculuğu döneminde de çok başarılı oldu. Yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında 6 şampiyonluk yaşadı. Türk spor tarihinde birinci ligde 1112 dakika kalesinde gol görmeyerek en uzun süre gol yememe rekorunu kendi adına yazdırdı. Türk Millı Takımı'nın formasını ilk kez 31 Ekim 1976 tarihinde Malta'ya karşı giyen Güneş, 31 kez (5'ini kaptan olarak) milli oldu.



GÖREVLENDİRME YETKİSİ

Demirören'in istifası sonrası TFF'nin çalışmalarına Başkan Vekili Hüsnü Güreli ile devam edeceğini açıklayan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Hayırlı olsun. Biz de haziran ayındaki genel kurula kadar Hüsnü Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder" dedi. Şu aşamada başkanlığı düşünmediğini ifade eden Özdemir, TFF'nin; sezon sonunda göreve başlayacak olan Şenol Güneş'i Arnavutluk ve Moldova maçlarında görevlendirme yetkisi olduğunu da belirtti.



YÜZDE 46

Milli Takım'ın başında en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında Ersun Yanal (yüzde 53.3) ve Fatih Terim'in (yüzde 51.9) ardından en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan isim Şenol Güneş (yüzde 46 - 23G 13B, 14M).

HOCA RAHATLIK İSTİYORDU | MİNİ YORUM - TURGAY DEMİR

Mart ayında iki maç var. O maçlarda kim çıkarsa çıksın Şenol Hoca'yla istişare ederek çıkacaktır. Kamp kadrosundan ilk 11'e kadar konuşulur. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi bir teknik adamla ve bu jenerasyonla çok başarılı olabilir. Güneş zaten daha az çalışıp, daha geniş bir kadroyla çalışmak istiyordu. Oyuncuların maaş problemini düşünmeden, transferle uğraşmadan kendini işine vermek istiyordu. Martta kulübede olacağını düşünmüyorum çünkü imza 1 Haziran'dan itibaren geçerli. Sahada olması şart değil, cep telefonu var.



EVDEN İZLEMEKTEN BIKTIK | MİNİ YORUM - İLKER YAĞCIOĞLU

Benim için aslolan Lucescu'nun ayrılmasıydı. 2002'den sonra Şenol Güneş'e bir iadeyi itibar yapılması gerekiyordu. Hak ettiği yere döndü. Umarım başarılı olur. Artık turnuvaları evimizde seyretmekten hepimiz sıkıldık. Çok iyi bir jenerasyon geldi. Son derece yetenekli oyuncularımız var. Umarım Milli Takım arzu edilen seviyeye taşınacaktır. Muhakkak 2 maçta kulübede olmalıdır. Çünkü artık dünyada hiçbir maç kolay değil. 2020 Avrupa Şampiyonası'na bu oyuncu kadrosu ve Şenol Güneş ile birlikte gidebileceğimize inanıyorum.