Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesinde üç gün devam edecek.
Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları, 1. kategori 50 lira, 2. kategori 30 lira ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.
Her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere teslim edilecek.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 16:28
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
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