Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı

Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

A Milli Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yeni Stadyumu'nda 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesinde üç gün devam edecek.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları, 1. kategori 50 lira, 2. kategori 30 lira ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.

Her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere teslim edilecek.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 16:28
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